La dottoressa Letizia Bruscoli nominata direttore dell’Uoc Farmaceutica territoriale dell’area provinciale senese

La dottoressa Letizia Bruscoli è stata nominata direttore dell’Uoc Farmaceutica territoriale - area provinciale senese dell’Asl Toscana sud est, a seguito della selezione pubblica. Direttore dell’Uosd Farmaceutica territoriale - area operativa senese dell’Azienda Usl Toscana sud est, la dottoressa Bruscoli è stata dirigente farmacista e dirigente di struttura semplice Farmaceutica territoriale zona senese dell’Usl 7 Siena e ha lavorato in farmacie comunali all’inizio della sua attività professionale.



“Questa nomina consolida la nostra struttura, a testimonianza dell’impegno per un’azienda sempre impegnata nel mantenere elevati i propri standard qualitativi, garantendo una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini”, afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est.



“Ringrazio la direzione aziendale, la direzione sanitaria, il direttore del Dipartimento del farmaco – afferma la dottoressa Bruscoli – per avermi dato questa opportunità, a completamento di un percorso professionale che mi ha sempre appassionato. Sarà per me un’occasione di ulteriore impegno e crescita in un Servizio sanitario che è in continua evoluzione e che chiede alla Farmaceutica di rispondere sempre a nuove necessità e situazioni”.