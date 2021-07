Campagna vaccinale, 212.340 dosi somministrate nelle strutture Asl di Siena e provincia, 9.214 nell'ultima settimana

Il numero delle vaccinazioni aggiornato a venerdì 9 luglio

D’Urso: "Buoni i dati su Siena. Sette senesi su dieci hanno già ricevuto almeno una dose"



In particolare, per quanto riguarda la provincia di Siena, questi i dati nel dettaglio:

Vaccinazioni eseguite per fasce d'età (prima dose - seconda dose - totale vaccinazioni )

Percentuale vaccinazioni eseguite per fasce d'età

Vaccinazioni eseguite in provincia di Siena per Zone

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso oggi,, il nuovo report con i dati complessivi della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Sonole dosi somministrate (tra prima, 445.971, e seconda dose, 241.894) in tutto il territorio dell'Asl, delle quali:(138.161 - 74.179)- dove specifichiamo cheè compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) in cui sono state effettuate ad oggi complessivamentevaccinazioni per un totale dinel territorio provinciale -;(180.215 - 99.962) in provincia di Arezzo;(127.595 - 67.753) in provincia di Grosseto.Nell'ultima settimana (da venerdì 2 luglio) sono state effettuate un totale divaccinazioni nell'Asl Tse (-23.097 rispetto alla scorsa settimana):in provincia di Siena (-7.342),in provincia di Arezzo (-8.753) ein provincia di Grosseto (-7.002).Fascia 90+ (4.575 - 4.497)Fascia 80-89 (18.569 -18.003)Fascia 70-79 (23.954 - 17.450)Fascia 60-69 (25.307 - 12.550)Fascia 50-59 (23.723 - 10.361)Fascia 40-49 (16.132 - 5.246)Fascia 30-39 (13.847 - 3.311)Fascia 20-29 (9.315 - 2.554)Fascia 16-19 (2.644 - 206)Fascia -16 (95 - 1)“I risultati della campagna vaccinale nella provincia di Siena sono particolarmente buoni anche per quanto riguarda la popolazione residente, oltre che numero assoluto di somministrazioni – commenta il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso –. In totale hanno già ricevuto almeno una dose sette senesi su dieci con oltre sedici anni. La copertura degli ultraottantenni è praticamente totale, così come quella delle persone tra 70 e 79 anni.In generale, per tutte le fasce d’età e in ognuna delle tre zone distretto in cui è divisa la provincia, la copertura media è superiore a quella regionale. Risultati che sono frutto dell’impegno e della capacità della struttura aziendale, di tutti gli operatori sanitari e amministrativi impegnati in prima linea con il sostegno delle associazioni di volontariato. Ma l’impegno deve continuare su tutti i fronti: domani riaprirà il portale regionale per le prenotazioni, con la novità della fascia d’età 12-15 anni, i centri continueranno a lavorare a pieno ritmo tutta l’estate per arrivare a settembre con il raggiungimento della massima diffusione delle somministrazioni. Accanto a tutto ciò, è necessario continuare a rispettare quelle norme di sicurezza che svolgono un ruolo fondamentale nella limitazione della diffusione del virus”.