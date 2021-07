Covid-19: la situazione al policlinico di Siena: 7 ricoverati di cui 1 in terapia intensiva

Aggiornamento di sabato 10 luglio

I dati delle vaccinazioni al Santa Maria alle Scotte



I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi, sabato 10 luglio, 7 (0) ricoverati, dei quali 1 (0) in terapia intensiva, 5 (0) in media intensità e 1 (0) in degenza ordinaria.



Rispetto a ieri si sono avuti 0 ingressi, 0 dimissioni e 0 decessi.



La provenienza dei pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria di Siena

Alta Valdelsa: 6

Area Senese: 1



La campagna vaccinale all'Aou Senese

All’Aou Senese sono state effettuate in totale 62.126 vaccinazioni (+168 rispetto a ieri), di cui 10.504 prime dosi e 10.131 seconde dosi per i sanitari, 28.889 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana e 12.602 seconde dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana.