Campagna vaccinale, 212.340 dosi somministrate nelle strutture Asl di Siena e provincia, 284.292 con i vaccinati alle Scotte

Il numero delle vaccinazioni aggiornato a martedì 13 luglio



In particolare, per quanto riguarda la provincia di Siena, questi i dati nel dettaglio:

Vaccinazioni eseguite per fasce d'età (prima dose - seconda dose - totale vaccinazioni )

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso oggi,, il nuovo report con i dati complessivi della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Sonole dosi somministrate (tra prima, 454.085, e seconda dose, 259.184) in tutto il territorio dell'Asl, delle quali:(141.049 - 79.894)- dove specifichiamo cheè compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) in cui sono state effettuate ad oggi complessivamentevaccinazioni per un totale dinel territorio provinciale -;(183.357 - 106.204) in provincia di Arezzo;(129.679 - 73.086) in provincia di Grosseto.Fascia 90+ (4.575 - 4.526)Fascia 80-89 (18.575 - 18.020)Fascia 70-79 (23.966 - 18.807)Fascia 60-69 (25.320 - 14.625)Fascia 50-59 (23.819 - 11.760)Fascia 40-49 (17.932 - 5.775)Fascia 30-39 (14.435 - 3.457)Fascia 20-29 (9.616 - 2.692)Fascia 16-19 (2.703 - 232)Fascia -16 (108 - 0)