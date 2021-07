Venerdì al cinema immersi nella acque termali all’Antica Querciolaia

Venerdì 23 luglio secondo appuntamento della rassegna “Al Cinema con Gusto alle Terme”

Secondo appuntamento stagionale con 'Al Cinema con gusto alle Terme', la rassegna che unisce cinema e relax alle Terme Antica Querciolaia di Rapolano Terme. Venerdì 23 luglio sarà la volta della pellicola “La Belle Epoque” di Nicolas Bedos (2019): una storia originale che vede protagonisti due star del cinema francese come Fanny Ardant e Daniel Auteuil. A loro spetta il compito di far emozionare lo spettatore, con una sorprendente storia d’amore del passato che viene rivissuta in chiave presente, grazie alla finzione e al “dietro le quinte” di un set cinematografico.La serata prenderà il via con l’ingresso in piscina a partire dalle ore 20.00. Per chi lo desidera, il bar interno alla struttura sarà aperto per l’occasione, per gustare un buon drink assieme ad uno sfizioso apericena. Alle ore 21.30 spazio alla proiezione a bordo piscina, da gustare immersi nelle acque termali oppure comodamente nei lettini dell’arena. Dopo il film, c’è ancora tempo per un rilassante bagno al chiaro di luna: la struttura chiuderà infatti alle ore 1.00. Le serate sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091.Si accede al costo di 16€ a persona (ingresso e cinema). Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 6 agosto con la comicità italiana di ‘Come un gatto in tangenziale’ (2017).La prenotazione è obbligatoria: per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia”. È possibile usufruire della formula ‘Rimani alle Terme’ al costo aggiuntivo di 10€: si estende cioè l’ingresso giornaliero alle terme (18€) con la serata di ‘Al cinema con gusto’. In caso di maltempo, il film sotto le stelle verrà riprogrammato in una data successiva.