Attorno all'1,40 della scorsa notte, in località Casa Nuova ad Abbadia San Salvatore, una 16enne è stata investita ed è stata trasportata in condizioni critiche (codice rosso) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est. Sul posto, oltre l'automedica del 118, la Misericordia di Abbadia San Salvatore ed i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.