Medici di medicina generale, le novità in provincia di Siena

Sabato 31 luglio arriveranno a scadenza alcuni incarichi dei medici di medicina generale. In tutti i casi è necessario formalizzare le scelta del medico a partire dal primo agosto, anche nel caso di conferma di uno dei sanitari che proseguiranno l’attività passando da incarico provvisorio a incarico definitivo.La dottoressa Angela Petraglia e il dottor Gianluca Cannavale cesseranno dal servizio di medico di medicina generale con incarico provvisorio.Il dottor Gianluca Cannavale passerà a incarico definitivo mantenendo lo stesso ambito, ma con ambulatori a Casole d’Elsa, Mensano e frazione di Monteguidi.Il dottor Massimo Giorli entrerà in servizio come medico di medicina generale con incarico definitivo e con ambulatori a Casole d’Elsa, Pievescola, frazioni di Maggiano e Cavallano.Le dottoresse Eleonora Canestrelli e Chiara Formentini cesseranno dal servizio di medici di medicina generale con incarico provvisorio a Sarteano.La dottoressa Eleonora Canestrelli passerà a incarico definitivo mantenendo lo stesso ambito e l’ambulatorio a Sarteano in viale Europa.La dottoressa Chiara Formentini passerà a incarico definitivo mantenendo lo stesso ambito ma con ambulatori a Chiusi (via F. Redi e via della Pietriccia) e nella frazione di Montallese.Il dottor Mario Del Prato entrerà in servizio come medico di medicina generale con incarico definitivo e con ambulatori a Cetona (Casa della salute) e Sarteano in viale Europa.Per effettuare la scelta del medico è possibile seguire una delle seguenti modalità:- Scelta online, se si è in possesso di codice Pin della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”).- Tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst oppure:- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia