Medici di Medicina generale, aggiornamento sulle novità in provincia di Siena al 31 luglio

Ambito territoriale Chianciano Terme, Cetona, Chiusi, San Casciano Bagni e Sarteano

A seguito di sopravvenuti problematiche di carattere amministrativo, si riporta la situazione assistenziale aggiornata dell'ambito territoriale costituito dai comuni di Chianciano Terme, Cetona, Chiusi, San Casciano Bagni e Sarteano a partire dal primo agosto.La dottoressa Eleonora Canestrelli cesserà dal suo incarico provvisorio al 31 luglio a Sarteano; gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici iscritti nell’ambito.La dottoressa Chiara Formentini manterrà il suo incarico provvisorio con ambulatorio nel comune di Sarteano (viale Europa); gli assistiti non dovranno effettuare una nuova scelta, salvo l’esercizio del diritto alla libera scelta.Resta invariata l’entrata in servizio del dottor Mario Del Prato con incarico definitivo e con ambulatori a Cetona (Casa della Salute) e Sarteano in viale Europa.Ove necessario deve essere formalizzata la scelta del nuovo medico a partire dal primo agosto.Per effettuare la scelta del medico è possibile seguire una delle seguenti modalità:- Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”).- Tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst-diventa-toscana-salute oppure:- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia