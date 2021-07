Nuove dosi vaccino in Toscana, riaperte le prenotazioni anche all'Hub di Chiusi

L'appello dell'Amministrazione comunale per incentivare i cittadini a vaccinarsi

A seguito dell'arrivo di 192mila dosi di vaccini per la Regione Toscana, sono tornate prenotabili le date per i mesi di agosto e di settembre anche nell'Hub di Chiusi. "Una buona affluenza - spiega l'Amministrazione comunale - ha già permesso di raggiungere la capienza massima per la giornata di mercoledì 4 agosto, ma ci sono ancora posti disponibili per i giorni 12, 19 e 26 agosto e 2 settembre. La prenotazione è possibile presso l’indirizzo internet del sito della Regione Toscana: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home

Un appello più che mai sentito e rivolto a tutta la popolazione, anche in virtù dei dati relativi ai residenti del Comune di Chiusi che hanno fatto il vaccino, prima dose e ciclo completo. Come emerso dai grafici, le percentuali sono più basse in tutte le categorie rispetto alla zona. Dobbiamo tutti impegnarci per far crescere la percentuale di vaccinati, per proteggere la nostra comunità, soprattutto le persone più fragili, e per poter permettere la ripartenza in sicurezza delle attività economiche, scolastiche e sociali. Il nostro appello è quello di cercare, ognuno di noi, di convincere i dubbiosi aiutandoli ad informarsi tramite i canali ufficiali e presso i propri medici di famiglia, per cercare di fugare ansie e paure con l'aiuto della scienza e dei dati di successo dei vaccini. Il vaccino ad oggi è l'unico rimedio efficace per proteggerci, aiutiamoci, abbiamo cura di noi.Le associazioni di volontariato, alle quali va il più sentito ringraziamento da parte di tutta l'Amministrazione, sono a disposizione per chiunque abbia necessità e per l'assistenza in fase di prenotazione."