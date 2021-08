Direzione del dipartimento di Prevenzione della Asl: il dottor Spagnesi in pensione, il dottor Briganti nuovo direttore

Cambio della guardia per la direzione del dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana sud est. Da oggi infatti il dottor Maurizio Spagnesi, direttore del suddetto dipartimento e dell'area dipartimentale Igiene pubblica e nutrizione è in pensione per sopraggiunti limiti di età. Il testimone passa al dottor Giorgio Briganti, attualmente direttore dell'area dipartimentale Sanità pubblica e sicurezza alimentare e dell'Uoc Igiene alimenti di origine animale, che da oggi, domenica 1 agosto, assume l'incarico di nuovo direttore del dipartimento della Prevenzione."La direzione aziendale ringrazia il dottor Spagnesi per l’impegno professionale e umano profuso in questi anni e in modo particolare per il ruolo di ancora maggiore rilievo che ha assunto accanto alla direzione aziendale nella definizione delle scelte strategiche e operative legate all'emergenza Covid, da febbraio 2020 a oggi. Un compito certamente impegnativo alla luce del contesto di incertezza generale che spesso si è venuto a creare legato, almeno inizialmente, alle scarse conoscenze riguardo al virus Sars Cov2 e ai mutevoli scenari che la pandemia ha determinato.Al dottor Briganti, la direzione aziendale esprime i migliori auguri per il nuovo incarico, certa che le competenze e le qualità umane che ha dimostrato in questi anni rappresentano un valore aggiunto per portare avanti in maniera ottimale il ruolo di direttore di un dipartimento, in questo momento storico, determinante per uscire dalla pandemia. L'esperienza del dottor Briganti nel settore della prevenzione è garanzia di continuità e di un livello di qualità elevato di tutte le attività che rientrano nell'ambito del dipartimento."