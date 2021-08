Il dottor Massimo Gabbanini nominato direttore dell’Uoc Ostetricia e ginecologia di Campostaggia

Il dottor Massimo Gabbanini è il nuovo direttore dell’Uoc Ostetricia e ginecologia dell’ospedale dell’Alta Valdelsa, all’esito della selezione pubblica.



Ha lavorato all'Istituto nazionale dei tumori a Milano ed è stato dirigente medico di I livello all’Uoc Ginecologia e ostetricia degli ospedali San Donato di Arezzo e San Giuseppe di Empoli.



“Una nomina importante – commenta Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – per il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Campostaggia, a testimonianza della capacità della nostra Azienda di consolidare le proprie strutture in tutte le sue componenti. La grande attenzione al percorso nascita caratterizza l’Asl Toscana sud est, che anche in un anno di forte decrescita a livello nazionale come il 2020 ha saputo complessivamente andare in controtendenza, raggiungendo risultati positivi”.



“La nomina a direttore dell’Uoc Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Alta Valdelsa – afferma il dottor Gabbanini – mi onora e mi rende profondamente felice, essendo il frutto di un impegno professionale e umano che continuerò con