Coronavirus in Toscana: 844 nuovi casi, 12.320 positivi, 360 (+6) ricoverati di cui 38 (-1) in t.i., 6 deceduti

I dati nel dettaglio aggiornati alle ore 12 di giovedì 19 agosto

Nota

In Toscana sonoi casi di positività al Coronavirus,in più rispetto a ieri (821 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota(92,7% dei casi totali).Oggi sono stati eseguititest di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 tamponi antigenici rapidi, di questi ilè risultato positivo. Sono invecei soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui ilè risultato positivo.Gli attualmente positivi sono oggi(+1,5%) rispetto a ieri. I ricoverati sono(6 in più rispetto a ieri), di cuiin terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi:uomini e 3 donne con un'età media di 78 anni.: i dati odierni sono pubblicati sinteticamente in quanto il bollettino della Regione Toscana, per motivi tecnici, è stato inviato in forma ridotta.Relativamente ai dati delle province di Siena, Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ars diffuso dalla Regione Toscana e riportati nel presente articolo, ricordiamo che più tardi (indicativamente tra le 17 e le 18) saranno pubblicati i dati provinciali dettagliati resi noti dall'Ausl Toscana Sud Est. Tra i due rilevamenti possono esserci delle discrepanze, dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report regionale, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est).