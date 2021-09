Il camper dell’Asl Toscana sud est per le vaccinazioni anti-Covid a LiberaCollarte

Primo appuntamento a Colle di Val d’Elsa sabato 4 settembre a partire dalle 18 con il mezzo messo a disposizione dalla Fratres regionale

Primo appuntamento domani sera, sabato 4 settembre, con il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est in provincia di Siena. Il mezzo, messo a disposizione dall’associazione Fratres Toscana donatori di sangue, sarà a Colle Val d’Elsa, in occasione della manifestazione LiberaCollarte. Il mezzo sarà posizionato nei pressi di piazza Arnolfo e sarà operativo dalle 18 alle 22: i cittadini potranno presentarsi con accesso libero, fino a esaurimento delle dosi disponibili. Sarà presente personale medico, infermieristico e amministrativo per replicare in ogni passaggio lo svolgimento in piena sicurezza della vaccinazione e per la migliore accoglienza dei cittadini, grazie anche a quegli accorgimenti che consentiranno di agevolare l’attesa prima e dopo il vaccino.L’automezzo, in dotazione al consiglio regionale Fratres per le campagne di promozione e comunicazione sulla donazione attuate dai gruppi Fratres e in gestione logistica al gruppo Fratres di Poggibonsi, è stato allestito dall’Asl Toscana sud est per poter supportare in ogni aspetto la campagna di vaccinazione diffusa che con questa iniziativa scende nelle strade, laddove si tengono iniziative di richiamo come Libera Collarte.A Colle di Val d’Elsa si replica sabato prossimo, sempre dalle 18 alle 22 nei pressi di piazza Arnolfo, in occasione della Notte Gialla.