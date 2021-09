Il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est torna in strada: i prossimi appuntamenti in provincia di Siena

Dopo il battesimo sabato scorso in piazza Arnolfo a Colle di Val d’Elsa, in occasione della manifestazione LiberaCollarte, torna nelle strade il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est, messo a disposizione dall’associazione Fratres regionale.Tre gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, ad accesso libero per tutti i cittadini oltre i 12 anni di età. Sabato 11 si replica ancora a Colle di Val d’Elsa in piazza Arnolfo, dalle 18-22, in occasione della Notte gialla. Sabato 18 dalle 16 alle 19 il camper vaccinale sarà a Radicondoli, in piazza Matteotti, per l’iniziativa denominata “Il vaccino più vicino” in occasione della presentazione della locale squadra di calcio e di un volume sulla sua storia sportiva. Domenica 19 appuntamento a Poggibonsi, in piazza Savonarola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, per la festa di San Gregorio organizzata dalla Misericordia.Sarà un’occasione per portare la vaccinazione nei luoghi dove si svolgono iniziative di richiamo e aumentare ancora di più la capillarità della presenza degli operatori sanitari dell’Asl Toscana sud est, in modo da progredire ulteriormente con la campagna di immunizzazione che ha già ottenuto risultati significativi.Oltre ai centri vaccinali, che proseguono la loro regolare programmazione anche con accesso libero a tutte le sedute senza limite di età, si estendono così le opportunità concesse ai cittadini, che potranno usufruire dell’occasione anche “sotto casa”, grazie ai camper che a partire dalla prossima settimana saranno coinvolti anche in iniziative legate alle scuole e attività produttive.