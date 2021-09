Camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est: ieri sera 56 vaccinazioni a Colle di Val d’Elsa

Sono state 56 le persone che ieri sera a Colle di Val d’Elsa, in occasione della Notte Gialla, hanno approfittato del camper dell’Asl Toscana sud est messo a disposizione dall’associazione Fratres regionale per vaccinarsi contro il Covid-19. Un afflusso continuo nelle quattro ore di apertura della seduta, dalle 18 alle 22, che ha doppiato l’iniziativa della settimana precedente sempre in piazza Arnolfo, in occasione di LiberaCollarte.Sabato 18 dalle 16 alle 19 il camper vaccinale sarà a Radicondoli, in piazza Matteotti, per l’iniziativa denominata “Il vaccino più vicino” in occasione della presentazione della locale squadra di calcio e di un volume sulla sua storia sportiva. Domenica 19 appuntamento a Poggibonsi, in piazza Savonarola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, per la festa di San Gregorio organizzata dalla Misericordia.