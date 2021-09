Successo per l’iniziativa dell’Asl Toscana sud est: tanti stranieri alla seduta di vaccinazione alle Scotte

La prima vaccinata è stata Sabine El Husseini, nazionalità libanese-russa, che a Siena studia e lavora. Alle 14.30 di ieri, domenica 12 settembre, ha avuto così inizio la seduta all’ex pronto soccorso del policlinico delle Scotte, promossa dall’Asl Toscana sud est per incentivare la percentuale di vaccinazione anti-Covid tra i cittadini stranieri, che sconta una differenza di circa trenta punti rispetto agli italiani. L’occasione, grazie alla collaborazione di soggetti istituzionali e del terzo settore, per raggiungere tante persone frenate da barriere linguistiche o burocratiche.In molti si sono presentati già all’apertura del centro, con la doppia corsia destinata alle prenotazioni e all’accesso libero. Ad aiutare gli stranieri più in difficoltà con la lingua per la compilazione dei moduli e il colloquio con gli operatori stranieri, quattro mediatori culturali nelle lingue urdu, arabo, inglese, francese, albanese-kosovaro.L’iniziativa prosegue per tutto il pomeriggio fino alle 19.30.