Il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est torna a scuola: da mercoledì 15 sarà davanti agli istituti superiori

Mercoledì 15 la scuola inizia anche per i camper vaccinali dell’Asl Toscana sud est. Nelle tre province i mezzi saranno attivi, ogni giorno in una località diversa, per fornire un’occasione in più agli studenti per aderire alla campagna di vaccinazione diffusa contro il Covid-19.



“Vogliamo dare un segnale importante agli studenti e alle loro famiglie, ai professori, a tutta la comunità scolastica – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – rimarcando una volta di più l’importanza di aderire alla campagna vaccinale. Questa è peraltro una delle condizioni per far sì che le scuole possano garantire lo svolgimento della regolare attività in presenza, consentendo ai ragazzi e a tutti gli operatori di superare le difficoltà che hanno contrassegnato l’ultimo anno e mezzo. L’Asl Toscana sud est ha voluto lanciare questa iniziativa grazie all’impegno di tutta la struttura e alla collaborazione di dirigenti e istituzioni scolastiche, che insieme alle amministrazioni comunali hanno creato le condizioni per dare il via a questo programma”.



Per agevolare le prenotazioni al camper vaccinale è stata predisposta la prenotazione telefonica tramite Cup a partire da lunedì 13. Per quanto riguarda la provincia di Siena, il numero di riferimento è 0577-767676, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18. Sarà consentito anche l’accesso libero senza prenotazione ai camper vaccinali. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega.



Ecco il programma delle presenze dei camper in provincia di Siena, con orario 8-13.30.



Mercoledì 15 settembre, Siena, parco di Pescaia.



Giovedì 16 settembre, Colle di Val d’Elsa, parcheggio Campolungo, viale dei Mille.



Venerdì 17 settembre, Montepulciano, via San Martino.



Martedì 21 settembre, Poggibonsi, area adiacente istituto “Roncalli”.



Mercoledì 22 settembre, Chianciano Terme, parcheggio “Artusi”.



Giovedì 23 settembre, Abbadia San Salvatore, piazzale antistante “Avogadro”.



Lunedì 27 settembre, Siena, prato di Sant’Agostino.