''GiovaniSì Vaccinano'', partito da Siena il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est nelle vicinanze delle scuole

È partito questa mattina, mercoledì 15 settembre, il viaggio del camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est nella provincia di Siena, dedicato in particolare alle scuole ma ad accesso libero per chiunque lo voglia. Appuntamento al parcheggio adiacente al parco di Pescaia, nel capoluogo, mentre da domani il mezzo concesso dall’associazione Fratres regionale si sposterà in tutta la provincia, nei luoghi concordati con le istituzioni scolastiche. L’iniziativa rientra nel progetto regionale “GiovaniSì vaccinano”, dedicata in particolare a favorire l’adesione da parte delle fasce di età più basse.Presenti all’iniziativa Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est, e Barbara Rocchi, responsabile Cure primarie della zona senese.“La ripresa della scuola significa che dobbiamo ripartire in protezione e il miglior modo è sicuramente vaccinarsi – ha detto Simona Dei –, da questa iniziativa arriva un altro segnale che l’Asl Toscana sud est mette in campo ogni iniziativa per avvicinarsi ai cittadini. Dalle scuole abbiamo ricevuto indicazioni su dove posizionare il camper. Dopo questo giorno particolare, coinciso con la riapertura degli istituti, ci auguriamo di ricevere una risposta importante per cogliere questa opportunità. Oggi siamo presenti con un mezzo a Siena, Arezzo e Grosseto, da domani i camper si sposteranno nei vari luoghi delle province”.Per quanto riguarda Siena ecco il calendario: giovedì 16, Colle Val d’Elsa, parcheggio Campolungo, viale dei Mille; venerdì 17, Montepulciano, via San Martino; martedì 21, Poggibonsi, area adiacente istituto “Roncalli”; mercoledì 22, Chianciano Terme, parcheggio “Artusi”; giovedì 23, Abbadia San Salvatore, piazzale antistante “Avogadro”; venerdì 24, Piancastagnaio, piazza 150° Unità d’Italia; lunedì 27, Siena, prato di Sant’Agostino.“Da tempo diciamo che il tasso di adesione alla campagna di vaccinale si è ridotto – ha aggiunto il direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est – per questo, accanto alle consuete aperture dei centri, incentiviamo ogni altra iniziativa, come questa con il camper presente a manifestazioni sul territorio, da oggi nei pressi degli istituti scolastici, a breve anche nei centri produttivi”.L’accesso ai camper per la vaccinazione è libero. Per chi lo volesse, per le prenotazioni al camper vaccinale è stata predisposta la prenotazione telefonica tramite Cup. Per la provincia di Siena, il numero di riferimento è 0577-767676, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega.