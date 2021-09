Medici di medicina generale, le novità in provincia di Siena

Novità per i medici di medicina generale negli ultimi giorni del mese di settembre, con tre cessazioni e altrettanti nuovi ingressi.Dal 22 settembre Aurora Sbardellati, ambito territoriale Asciano-Rapolano Terme, dal 30 settembre Cinzia Galigani, ambito territoriale Siena-Monteriggioni, dal 30 settembre Giovanni Guadagni, ambito territoriale Asciano-Rapolano Terme. In tutti e tre i casi gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta.Dal 23 settembre Massimiliano Fuggiano, ambito territoriale Asciano-Rapolano Terme. Dal primo ottobre Luca Galzerano, ambito territoriale Siena-Monteriggioni. Dal primo ottobre Giovanni Guadagni, ambito territoriale Siena-Monteriggioni.- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)- Tramite l’app Toscana Salute della Regione, https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst-diventa-toscana-salute oppure:- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.L’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia