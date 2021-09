Progetto ''InAut'': 128mila euro per promuovere l’indipendenza delle persone con disabilità

Intervento finanziato dal Fondo per la Non Autosufficienza e dalla SdS senese

Un sostegno concreto ai progetti per l’indipendenza e l’autonomia delle persone con disabilità, per periodi che vanno da 6 mesi ad un anno attraverso contributi mensili. E’ questa la finalità dell’avviso pubblico “Indipendenza e Autonomia – InAut (seconda annualità)”, promosso dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto GiovaniSì in collaborazione con la Società della Salute Senese.L’intervento mette a disposizione circa 128mila euro - finanziati in gran parte dal Fondo ministeriale per la Non Autosufficenza ma anche da risorse della SdS Senese - per attivare progetti integrati e personalizzati che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita autonoma al pari degli altri cittadini.Saranno valorizzati soprattutto i progetti per specifici percorsi di studio, formazione e inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione. Oltre al contributo per l’assistente personale, è previsto il sostegno a esperienze di autonomia nell’abitare (housing e co-housing) come anche alle attività di trasporto finalizzate al godimento del tempo libero e della socializzazione. I progetti idonei saranno finanziati in ordine di graduatoria, tenendo conto anche dei criteri di priorità indicati nelle delibere regionali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.Il bando si rivolge alle persone con disabilità in grado di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà e che abbiano i seguenti requisiti: più di 18 anni e una condizione di disabilità non derivata dall’invecchiamento naturale o da patologie connesse, certificazione di gravità o riconoscimento di invalidità non inferiore al 100%, residenza in uno dei Comuni della SdS Senese (Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille).I cittadini interessati possono già presentare domanda seguendo le indicazioni e le modalità riportate nel’avviso pubblico, che scade il 15 ottobre 2021, pubblicato sul sito www.sds-senese.it