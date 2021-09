Calcio Serie D - Vincono Pianese e Poggibonsi, pareggio per il Badesse

Risultati 1ª giornata Serie D - girone E

Classifica

Nella prima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 19 settembre, due vittore ed un pareggio per le tre squadre senesi.La Pianese supera lo Scandicci con il risultato di 1-0, rete di Convitto al 31' della ripresa. Vittoria anche per il neo promosso Poggibonsi che allo stadio "Lotti" supera il Cannara 1-0 con la rete realizzata al 15' del secondo tempo. Pareggia il Badesse in trasferta contro il Tiferno Lerchi con il risultato di 1-1: padroni di casa in vantaggio al 16' con Gorini e pareggio per i biancazzurri al 46', sempre del primo tempo, con Schiaroli.Pro Livorno-Flaminia Civitacastellana(giocata ieri)Arezzo-TrestinaFoligno-MontespaccatoFollonica Gavorrano-CascinaPianese-ScandicciPoggibonsi-CannaraSan Donato Tavarnelle-UniPomeziaSangiovannese-RietiTiferno Lerchi-Lornano BadesseSan Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano, Pro Livorno, Arezzo, Poggibonsi, Pianese e Montespaccato 3 punti; Sangiovannese, Rieti, Lornano Badesse e Tiferno Lerchi 1; Trestina, Foligno, Scandicci, Cannara, Flaminia, Cascina e UniPomezia 0.