Fluo Run, a Siena una corsa virtuale per aiutare chi soffre di Alzheimer

Una corsa virtuale per dare una mano a chi soffre. È questo lo scopo della Fluo Run organizzata dall'associazione A Piccoli Passi di Siena.Si tratta di una corsa, o camminata, a tema “fluo” per sensibilizzare le persone sul tema dell’Alzheimer e far conoscere le terapie non farmacologiche collegate a tale patologia. Da martedì 21 a domenica 26 settembre, in occasione della Giornata Mondiale sull’Alzheimer, i partecipanti potranno correre o camminare dovunque siano o preferiscano farlo, indossando la maglia ufficiale della Fluo Run.Non ci saranno limiti territoriali, l'unica regola da seguire sarà il rispetto delle normative anti Covid: in caso di gruppi, i componenti dovranno stare lontani, in perfetta sicurezza, ma uniti per illuminare la città di Siena e sensibilizzare i suoi cittadini sul tema dell’Alzheimer.Il percorso e la distanza saranno decisi dalle persone: in montagna, in città, in casa, sul tapis roulant, ovunque. Grazie al Fluo Kit che verrà inviato, si potrà condividere la propria esperienza sui social dedicati (Facebook e Instagram) con l’hashtag #fluorun e taggando @fluorun.Iscrivendosi si avrà inoltre accesso a una piattaforma online che consentirà di registrare il tempo e la distanza percorsa. Al termine dell’evento verrà stilata una classifica virtuale.Ci si può iscrivere all'indirizzo https://www.fluorun.it/siena-virtual-edition/ con un contributo di 12 euro che comprende la t-shirt tecnica ufficiale e star light fluo. Con 8 euro per le spese di spedizione sarà possibile ricevere il materiale direttamente all’ indirizzo fornito al momento dell'adesione. E’ possibile il pagamento online con carta di credito.