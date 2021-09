Test rapidi per la misurazione degli anticorpi post vaccino o infezione da Covid-19: piano di screening grazie a Comune di Siena, Diesse e Asp

Test per la misurazione della risposta anticorpale post vaccinazione o infezione da Covid-19 a disposizione dei lavoratori del comparto scuola comunale. Questo il piano di screening messo in atto dal Comune di Siena, ai sensi del decreto Legge 81/08 in materia di sicurezza del lavoro, grazie alla collaborazione tra Asp Città di Siena e DIESSE Diagnostica Senese Spa. Quattro i cicli di monitoraggio che andranno a coprire l’intera annualità scolastica dei dipendenti comunali impiegati nelle scuole del territorio.Fin dall’inizio della pandemia DIESSE Diagnostica Senese è stata in prima linea nel supporto ai medici e pazienti nella lotta al virus SarsCov-2 sviluppando 11 diversi kit per la diagnosi del Covid-19. L’ultimo in ordine di tempo è il test rapido per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi neutralizzanti IgG anti-S1 (RBD) del virus utile a determinare la reazione immunitaria all’infezione o al vaccino. Il test, che verrà impiegato nello screening del Comune di Siena, consente di verificare lo stato immunitario del personale scolastico offrendo la qualità dei kit DIESSE anche al di fuori dei laboratori analisi, costituendosi come strumento efficace per il nuovo scenario endemico in cui stiamo vivendo. Un test rapido e di facile utilizzo: solo 15 minuti per ottenere il risultato.I kit saranno acquistati dall’Asp Città di Siena e messi a disposizione del Comune e, inoltre, a breve saranno disponibili nelle farmacie comunali con possibilità di acquisto per tutti i cittadini.è un’azienda italiana di produzione integrata e interamente in-house di sistemi diagnostici in vitro con il quartier generale a Siena. Sin dalla sua fondazione nel 1980, l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi principalmente nel settore della immunodiagnostica e della misurazione automatica della VES.L’azienda ha una presenza globale in oltre 100 paesi, ha 3 sedi produttive e 1 centro di ricerca in cui la progettazione e la realizzazione di test e di nuovi strumenti di rilevazione diagnostica automatizzata incontrano il design italiano e la tecnologia d’avanguardia, identificando DIESSE come la “Diagnostics Evolution”.