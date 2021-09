Nonno ascoltami, l’otorinolaringoiatria dell’Aou Senese in piazza per screening audiologici e audiometrie tonali

La mattina di domenica 3 ottobre in piazza Matteotti

Professionisti otorinolaringoiatri dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese a disposizione della cittadinanza per effettuare screening audiologici con audiometrie tonali ed otoscopie. Questo il programma di “Nonno ascoltami” che si tiene a Siena, in piazza Matteotti, domenica 3 ottobre dalle 10 alle 13.Protagonisti dell’evento i professionisti della UOC Otorinolaringoiatria, diretta dal professor Marco Mandalà, presenti in città con due medici strutturati, due specializzandi e due audiometristi.L’evento, giunto alla sua 12esima edizione, è organizzato da Udito Italia onlus, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute. Coinvolti in totale 18 centri in tutta Italia che, per cinque domeniche (dal 26 settembre al 24 ottobre), promuovono la campagna affidata a medici specialisti, professionisti sanitari e volontari che si mettono a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio l’udito e, soprattutto, a prendersene cura nel modo giusto con attività di prevenzione e di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute dell’orecchio.In particolare, a Siena, l’evento si tiene nella nuova formula denominata “Nonno Sm@rt”: grazie alla collaborazione del Comitato di Siena della Croce Rossa Italiana e dei digital volounteer di IBM, i cittadini possono fare il test di valutazione del rischio uditivo, ricevere consigli utili sui corretti stili di vita per prevenire l'insorgere dei disturbi uditivi, sottoporsi al test dell'udito e, infine, ricevere informazioni sui principali tool digitali quali App Io, Immuni, Spid e pec. Per il programma nazionale dettagliato e maggiori informazioni sull’iniziativa, consultare il sito: uditoitalia.it