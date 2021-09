''Confrontiamoci per partecipare'': a Siena giornata sulla progettualità dei Comitati di Partecipazione delle aziende del SSR

Il dg Antonio Barretta: "Il miglioramento nasce dal confronto e dalla capacità di adattarsi al cambiamento"

“Confrontiamoci per partecipare”. Questo l’invito rivolto a professionisti della sanità, cittadini, volontariato e istituzioni in occasione della Giornata dedicata alla progettualità dei Comitati di partecipazione delle aziende del Sistema Sanitario Regionale, organizzata dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in collaborazione con Regione Toscana e ANCI, nell’aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi, e in programma venerdì 1° ottobre, dalle ore 9 alle 13. Si tratta del primo meeting toscano tra i Comitati di Partecipazione delle aziende sanitarie, un momento importante di confronto e innovazione per accogliere idee e suggerimenti.«Il miglioramento nasce dal confronto e dalla capacità di adattare l’organizzazione al cambiamento – spiega il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta -. Nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale già da anni operano i comitati di partecipazione che sono stati ulteriormente potenziati con la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, che prevede un nuovo sistema di partecipazione, approvato dalla legge regionale 75/2017, che istituisce a livello regionale il 'Consiglio dei cittadini per la salute' e, sul territorio, i 'Comitati aziendali di partecipazione' e i 'Comitati di partecipazione di zona-distretto', per consentire una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari».All’evento parteciperanno l’assessore regionale al Diritto alla Salute, il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati e il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta insieme ai referenti dei Comitati di partecipazione toscani.«Il comitato aziendale di partecipazione ha funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi offerti, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi – aggiunge Dafne Rossi, coordinatore del comitato di partecipazione dell’Aou Senese e membro del Consiglio dei cittadini per la salute -. Quest’anno punteremo molto sul potenziamento delle nostre attività di informazione e comunicazione perché è importante farsi conoscere meglio dai cittadini e promuovere il dialogo e il confronto su temi di rilevante interesse pubblico».Per partecipare all’evento in presenza è necessario essere in possesso del green pass ed esibirlo all’ingresso. Per partecipare in remoto il link è: https://ao-siena.webex.com/ao-siena-it/j.php?MTID=m90c69d3b0b8fea65c7a30d83a367a775