L’associazione Andrea Massari Onlus ha donato un defibrillatore al Gruppo Trekking Senese

Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna di un defibrillatore di ultima generazione da parte di Dilva Genovesi della Andrea Massari Onlus al GTS, Gruppo Trekking Senese, una realtà molto nota in provincia per le attività legate all’escursionismo, al supporto ai pellegrini lungo la Via Francigena ed alla Protezione Civile.La donazione è stato un atto molto apprezzato visto che molti soci del GTS sono già abilitati all’uso del defibrillatore o prestano già servizio come soccorritori volontari.La particolare natura di questo apparato di ultima generazione lo rende l’ideale per essere di supporto alle attività del GTS, le dimensioni molto ridotte infatti ne fanno li compagno ideale in ogni occasione di uscita per i soci del Gruppo Trekking Senese.Continua così l’azione della Andrea Massari Onlus, nata in seguito alla scomparsa prematura di Andrea avvenuta nel 2007 quando il giovane aveva solo 24 anni; la madre Dilva Genovesi ha intrapreso un lungo cammino che l’ha portata a consegnare anno dopo anno 30 defibrillatori che oggi rendono più sicure molte associazioni sportive, luoghi di interesse pubblico, scuole e palestre della nostra città.L’obiettivo di Dilva Genovesi è quello di rendere Siena città cardio protetta ed allo stesso tempo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conoscenza delle modalità di utilizzo dei Defibrillatori e del massaggio cardiaco; un testimone di un arresto cardiocircolatorio, se formato, può fare la differenza tra la vita e la morte.Tutto il direttivo del GTS, rappresentato dal presidente Vanni Luca, ha espresso grande soddisfazione per questa donazione che permetterà ai volontari senesi di portare avanti il progetto della Andrea Massari Onlus.