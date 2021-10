''Ottobre rosa'', mammografia gratuita a Campostaggia per le donne tra 40 e 45 anni

L’ospedale di Campostaggia, in occasione di “Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, martedì 19 offre alle donne di età compresa tra i 40 e i 45 anni, cioè nella fascia di età non contemplata dal programma di screening, l’opportunità di prenotare una mammografia gratuita fino a esaurimento della disponibilità.Gli appuntamenti si svolgeranno martedì 19 ottobre a partire dalle 14,30. Per prenotare è sufficiente chiamare il numero 338 9384032, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.