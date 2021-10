Medici di medicina generale, a Sarteano incarico definitivo alla dottoressa Canestrelli

Necessario indicare comunque la propria scelta

A partire dal primo ottobre la dottoressa Eleonora Canestrelli è passata da incarico provvisorio a incarico definitivo di medico di medicina generale con ambulatorio a Sarteano: per tutti gli assistiti seguiti da lei è comunque necessario effettuare la propria scelta. E questo perché ogni qual volta viene assegnato un incarico definitivo non esistono automatismi, ma gli assistiti devono sempre indicare la propria scelta, anche se il medico non cambia come in questo caso.Quando si tratta di incarichi provvisori, invece, gli assistiti sono automaticamente e provvisoriamente trasferiti dal precedente al nuovo medico. Tutti coloro che non dovessero trovare posto con la dottoressa Canestrelli, potranno scegliere uno dei medici di medicina generale ancora disponibili nell’ambito Chianciano Terme, Cetona, Chiusi, San Casciano Bagni, Sarteano. L’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)- Tramite l’app Toscana Salute della Regione, https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst-diventa-toscana-salute oppure:- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.È inoltre possibile presentarsi agli sportelli che per l’ambito indicato osservano i seguenti orari di apertura: ospedale di Nottola lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, martedì 14-16; distretto di Sinalunga lunedì 10-12 e 14-16, giovedì 10-12; distretto di Chiusi solo per il mese di ottobre, per agevolare gli utenti in seguito allo spostamento della dottoressa Chiara Formentini da Sarteano a Chiusi, sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.