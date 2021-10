Medici di medicina generale, le novità in provincia di Siena

Due novità per l’ambito territoriale dell'Asl Toscana sud est costituito dai comuni di Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Montepulciano e Pienza.Il dottor Adriano Massai cesserà la propria attività di medico di assistenza primaria nel suddetto ambito da mercoledì 13 ottobre. Per tutti i suoi assistiti è necessario effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito.Il dottor Antonio D’Orologio, incaricato provvisorio, cesserà la propria attività quale medico di assistenza primaria nel suddetto ambito da venerdì 15 ottobre. In attesa che venga individuato il titolare definitivo, verrà sostituito dal nuovo incaricato provvisorio dottoressa Elisa Profili, che acquisirà automaticamente i suoi assistiti, fatto salvo il diritto alla libera scelta.L’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)oppure:- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.È inoltre possibile presentarsi agli sportelli che per l’ambito indicato osservano i seguenti orari di apertura: ospedale di Nottola lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, martedì 14-16; distretto di Sinalunga lunedì 10-12 e 14-16, giovedì 10-12; distretto di Chiusi solo per il mese di ottobre, per agevolare gli utenti in seguito alla spostamento della dottoressa Chiara Formentini da Sarteano a Chiusi, sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.