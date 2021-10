Società Italiana di Chirurgia Oncologica, il professor Franco Roviello presidente

Prestigioso riconoscimento per il professor Franco Roviello, direttore della UOC Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Dopo l’elezione a next president nel 2019, il professor Roviello è entrato in carica come presidente della SICO, Società Italiana di Chirurgia Oncologica, nell’ambito delle elezioni che si sono tenute a metà settembre e nelle quali è stato eletto il nuovo consiglio direttivo.



Recentemente la SICO è stata accreditata dal Ministero della Salute e parteciperà in maniera attiva ai tavoli tecnici per la stesura delle linee guida, con l’obiettivo di migliorare la gestione di un paziente oncologico e di definire le reti.



«Sono molto orgoglioso di questa conferma. La struttura della SICO – afferma il presidente professor Franco Roviello - è organizzata in Oncoteams, gruppi specialistici di riferimento per le patologie di interesse, dove vengono disegnati e realizzati studi clinici multicentrici molto importanti per il progresso scientifico del settore. Nel board sono coinvolti i maggiori esperti nazionali su patologie oncologiche di competenza e questo - conclude il direttore della Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico dell’Aou Senese - permetterà di pubblicare lavori importanti e determinanti che daranno risposte ai pazienti. Un ringraziamento particolare a tutta la mia équipe, agli specializzandi e ai colleghi della nostra azienda che da anni collaborano con il nostro gruppo».