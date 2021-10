Malattie rare polmonari: generosa donazione per l’Aou Senese grazie alla campagna di crowdfunding per ricordare Uberto Ardovini

Ardovini è scomparso prematuramente per fibrosi polmonare idiopatica



Un bel gesto di generosità e un aiuto concreto per la ricerca sulle malattie rare dell’apparato respiratorio. È questo il significato più importante della donazione effettuata all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese dalla signora Elena Toppino in memoria del marito, Uberto Ardovini, da sempre impegnato in politica e nel sociale, e venuto a mancare 18 mesi fa dopo aver combattuto contro la fibrosi polmonare idiopatica.



Grazie ad una campagna di crowdfunding voluta da tanti amici della famiglia, è stato portato avanti il progetto “Il cielo di Uberto”, con la realizzazione di un’area attrezzata per i bambini nel giardino pubblico di Borgo Allegri a Firenze e, una parte dei fondi raccolti, circa 8 mila euro, sono stati donati al Centro di riferimento regionale per le Malattie Rare Polmonari e Trapianto di Polmone dell’Aou Senese, diretto dalla professoressa Elena Bargagli.



«Credo fortemente nella ricerca e nei medici che ogni giorno dedicano la propria vita per trovare cure e terapie che possano guarire o migliorare la vita dei loro pazienti – ha detto Elena Toppino -. Ho toccato con mano la professionalità della professoressa Elena Bargagli che è stata molto vicina a mio marito nei momenti della malattia. Nel mondo medico non c'è futuro senza la ricerca – ha aggiunto Elena Toppino -. La cifra che consegniamo al Centro è un passo in più per cercare uno spiraglio di luce in malattie per cui, ad oggi, non esiste cura. Lo dobbiamo ad Uberto, a tutti i malati di malattie respiratorie e alle loro famiglie».



«Grazie di cuore alle famiglie Toppino e Ardovini – commenta Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – che pur in un momento di profondo dolore hanno trovato la forza per trasformare il dolore in azione concreta per aiutare altre persone attraverso un sostegno all’attività di ricerca».



Un ringraziamento particolarmente sentito anche dalla professoressa Bargagli: «Gesti così belli ci spingono ad andare avanti impegnandoci al massimo sia nell’assistenza che nella ricerca, al fianco dei nostri pazienti e ai loro familiari».