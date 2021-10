SdS, progetto ADIPRO: avvisi rivolti agli operatori economici per potenziare i servizi alle persone non autosufficienti

Finanziamenti dal Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione

La Società della Salute Senese ha emesso due Avvisi pubblici - Servizi di continuità assistenziale Ospedale Territorio e Percorsi di cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza – rivolti ad operatori economici, gestori di RSA e professionisti sanitari (osa, oss, infermieri, educatori professionali, fisioterapisti, psicologi), al fine di costituire degli elenchi di soggetti accreditati e qualificati per erogare prestazioni domiciliari e altri servizi alla persona.Si tratta del primo step per realizzare il progetto Azioni di Prossimità (ADIPRO) nel territorio senese, ideato dalla stessa SdS Senese e finanziato dal Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione.Come previsto dai bandi, disponibili sul sito www.sds-senese.it , gli operatori e i professionisti che hanno i requisiti entreranno a far parte di due elenchi da cui attingeranno i cittadini che hanno diritto ai Buoni Servizio per ricevere le prestazioni.Le proposte di adesione alle manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore 12 del 22 ottobre 2021 a mezzo pec a sds.senese@pec.it secondo le modalità riportate nel bando.Gli Avvisi resteranno comunque aperti per tutta la durata del progetto ADIPRO, la cui scadenza è prevista a marzo 2023.