Siena Cuore Odv impegnata su Siena e provincia con i suoi istruttori

Si è appena conclusa la “Settimana Viva” iniziativa a carattere nazionale per la sensibilizzazione alla formazione e uso dei DEA.Siena Cuore Odv si è impegnata in varie iniziative dimostrative su tutto il territorio senese e della provincia con la rete dei suoi istruttori.Celebrando il “Wolrd Restart a Heart Day 2021” con cui si vuole significare che ogni cittadino del mondo può salvare una vita con la giusta formazione (ERC – European Resuscitation Council) nella giornata di ieri Siena Cuore Odv ha festeggiato al Giornata Viva 2021 con i suoi istruttori impegnati al Centro Commerciale di Porta Siena ad insegnare e divulgare le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore.Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore Odv: "E’ importante diffondere e divulgare la cultura delle pratiche salvavita e portare a conoscenza di tutti la nuova legge 116 del 4 agosto 2021 “Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.Tutti possono contribuire a salvare una vita sapendo usare il defibrillatore. E’ un dovere civico e morale. Come la presenza di DEA funzionanti e periodicamente soggetti a regolare manutenzione, senza i quali ogni formazione e tempestività andrebbe persa nel vuoto. Dovere sociale di ogni comunità per territori sempre più cardio-protetti!”.