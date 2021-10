Anna Beltrano nuova direttrice della Medicina di comunità della Asl Toscana sud est

Sostituisce Anna Canaccini che ha raggiunto i requisiti per la pensione



Anna Beltrano è la nuova dirigente della Medicina di comunità della Asl Toscana sud est. Vincitrice del recente concorso Estar, sostituisce Anna Canaccini che ha maturato il diritto alla pensione. Beltrano si appresta a lasciare la direzione della Zona Distretto Valdichiana aretina, incarico che ricopre dal 2016 dopo essere stata responsabile dell’Unità funzionale igiene pubblica della stessa vallata. Il direttore generale Antonio D’Urso ha già informato il presidente della Conferenza dei sindaci e proposto un incontro con la Conferenza stessa per presentare tempi e modalità della sostituzione di Anna Beltrano.



Laureata in medicina e chirurgia, specializzata in igiene e medicina preventiva con un dottorato in educazione sanitaria, ha lavorato all’Università di Perugia e quindi alla Asl 1 dell’Umbria prima di arrivare alla Asl 8 della provincia di Arezzo. È stata quindi direttrice della Zona Distretto della Valdichiana aretina e responsabile della campagna vaccinale della Asl Toscana sud est.