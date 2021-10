Covid-19: la situazione al policlinico di Siena: 21 (-2) ricoverati di cui 3 in terapia intensiva, 2 deceduti

Aggiornamento di lunedì 25 ottobre



I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi 21 (-2) ricoverati (9 vaccinati e 12 non vaccinati), di cui 3 in terapia intensiva, 10 nel setting di media intensità e 8 in degenza ordinaria.



Rispetto a ieri si sono avuti 0 ingressi, 0 dimissioni e 2 decessi.



La provenienza dei pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria di Siena



Area Senese: 13

Amiata/Valdorcia/Valdichiana Senese: 6

Alta Valdelsa: 2



Ricoverati per fascia di età e vaccinazioni



35-49 anni: 4 ricoverati non vaccinati

50-64 anni: 2 ricoverati non vaccinati

65-79 anni: 4 ricoverati, di cui 2 vaccinati

> 80 anni: 11 ricoverati, di cui 7 vaccinati