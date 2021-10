Giornata mondiale della polio: il Rotary Siena incontra TLS

Sabato 23 ottobre si è tenuto anche a Siena il Polio Day, ovvero la data scelta simbolicamente dal Rotary International per celebrare lo sforzo che da oltre quarant'anni vede impegnati i rotariani di tutto il mondo nella campagna di vaccinazione tesa ad eradicare la poliomielite in ogni angolo della terra.I soci di tre Club del Raggruppamento Toscana 2 (Rc Siena, Rc Siena Est e Rc Monteaperti-Castelnuovo B.) si sono ritrovati nell'Aula Magna dell'Università degli Studi per ascoltare il dottor Andrea Paolini, general manager di TLS, che ha parlato della ricerca, anche in campo vaccinale, svolta da Toscana Life Science, una realtà imprenditoriale che si occupa a tutto tondo delle scienze della vita: un comparto tecnico e industriale che costituisce una delle eccellenze del territorio senese.La serata è proseguita con l’esibizione del coro dei Madrigalisti Senesi, mirabilmente diretti dalla socia rotariana Elisabetta Miraldi e si è conclusa con una raccolta di fondi per un progetto di musicoterapia a favore della Associazione Piccolo Principe che si occupa di bambini disabili prevalentemente affetti da autismo.