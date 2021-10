Aou Senese: servizi di prenotazione e riscossione Libera Professione Intramuraria sospesi nella mattina del 29 ottobre

La sospensione dalle ore 9 alle 10 per motivi sindacali

Nella mattina di venerdì 29 ottobre, tra le ore 9 e le 10, non sarà possibile utilizzare il servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni in regime di Libera Professione Intramuraria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, perché il personale è impegnato per motivi sindacali.Non verranno inoltre effettuate, presso gli ambulatori dedicati alla libera professione, le attività di prenotazione e riscossione. Per effettuare il pagamento delle prestazioni gli utenti dovranno, quindi, utilizzare le casse automatiche poste all’ingresso dell’ospedale, in prossimità del servizio accoglienza, oppure nei locali all’interno del PPU – Punto Unico Prelievi. Tali servizi saranno riattivati, con i consueti orari, dalle ore 10. L’Aou Senese si scusa per il disagio.