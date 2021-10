Festival della Salute 2021: gli Ordini TSRM PSTRP protagonisti il 30 ottobre

Il presidente Massimo Ferrandi sarà protagonista sabato, insieme agli altri presidenti degli Ordini regionali, dell'evento "Le professioni sanitarie e il territorio"

Prenderà il via oggi con l'inaugurazione, alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Salute Roberto Speranza, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore regionale Simone Bezzini, il Festival della Salute 2021, giunto ormai alla sua XIV edizione. L'evento si terrà a Viareggio dal 28 al 31 Ottobre e a Siena dall'11 al 14 Novembre.La prima parte del Festival, che si svolge a Viareggio, è dedicata in particolare al rapporto tra ambiente e salute, con approfondimenti sull’importanza della prevenzione, della promozione della salute, dei corretti stili di vita e dell’alfabetizzazione sanitaria, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su queste tematiche a tutela del loro stesso benessere psico-fisico.Eventi, dibattiti, tavole rotonde sui temi della salute in tutte le sue declinazioni partiranno da venerdì 29. Il pomeriggio di sabato 30, in particolare, sarà dedicato alle professioni sanitarie. Alle ore 14 nella Sala Cinema del Centro Congressi "Il Principino" di Viareggio si terrà l'evento "Le professioni sanitarie e il territorio", che vedrà la partecipazione e l'intervento del presidente degli Ordini TSRM PSTRP (Ordini Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) di Siena Massimo Ferrandi insieme ai colleghi degli altri Ordini regionali Leonardo Capaccioli (Ordine TSRM PSTRP FI-AR-PO-PT-LU-MS) e Cristiana Baggiani (Ordine TSRM PSTRP PI-LI-GR).A seguire interverrà la dottoressa M.E. Macera Mascitelli su "Il ruolo degli Ordini nella formazione continua in medicina"; poi si terranno le tavole rotonde "Le professioni sanitarie e il territorio: quali opportunità?" (ore 15) e "Contrasto all'abusivismo professionale: quali strategie?" (ore 16.30) che vedranno i presidenti degli Ordini TSRM PSTRP regionali fare da moderatori del dibattito con personalità importanti nel panorama sanitario toscano quali l'assessore regionale al Welfare Serena Spinelli, la rappresentante del Consiglio dei Cittadini per la Salute Rosalba Boncompagni e l'avvocato Marco Antonucci, con i contributi del vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Scaramelli e del presidente della 3° Commissione Sanità Enrico Sostegni. Presenti al secondo dibattito anche la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, il Ten. Col. Michele Cataneo, Comandante C.do NAS interprovinciale di Livorno, e l'avvocato Federico Orso. Gli eventi dedicati alle professioni sanitarie si concluderanno alle 18.15.