Dal 1° novembre salutano Le Scotte i professori Mario Carmellini e Piersante Sestini

Il dg professor Barretta: «Ringrazio i due professionisti per l’importante lavoro svolto e per aver saputo integrare e coniugare le attività di ricerca, didattica e assistenza»



Dal 1° novembre salutano l’ospedale Santa Maria alle Scotte, per raggiunti limiti d’età, il professor Mario Carmellini, direttore UOC Chirurgia Trapianti di rene, e il professor Piersante Sestini, direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio.



«Ringrazio i due professionisti per l’importante lavoro svolto, per aver saputo integrare e coniugare le attività di ricerca, didattica e assistenza e per aver raggiunto traguardi essenziali nei loro specifici settori – ha detto il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese -. In particolare il professor Carmellini ha dato vita al programma trapianto di rene, con oltre 1.110 trapianti effettuati in 20 anni, e ha reso Siena un punto di riferimento per questa specialistica in tutta Italia. Il professor Sestini ha potenziato il settore delle malattie polmonari, l’attività di ricerca, con un forte impulso alle malattie rare polmonari, e tutta l’attività pneumologica legata al programma di trapianto di polmone e al follow-up».



Dal 1° novembre, l’UOC Chirurgia Trapianti di rene sarà affidata, come facente funzioni, al professor Franco Roviello, direttore UOC Chirurgia Oncologica, esperto di chirurgia robotica e recentemente nominato presidente della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO). Il programma trapianto di rene sarà invece coordinato dal dottor Guido Garosi, direttore UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto. Per quanto riguarda l’UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio, la direzione sarà affidata ad interim alla professoressa Rosa Metella Refini.