Il Consiglio comunale di Siena convocato per mercoledì 3 novembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del capitano del Popolo di Palazzo Pubblico

L'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per mercoledì 3 novembre alle ore 9.00, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione.Dopo l’apertura della Seduta, alle ore 9:30, è prevista la Cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, che avverrà nell’adiacente Loggia dei Nove.Al termine i lavori proseguiranno per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 1 2021 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING – MODIFICA.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 2 2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI CEDIMENTO DI PORZIONE DEL PIANO VIARIO E SOTTOSTANTE APERTURA DI CAVITA' IN VIA RICASOLI CIVICI 58 E 60. SEDE STRADALE E AREE DI PERTINENZA DEL MPS – ART. 194, COMMA 1 LETT E) T.U.E.L. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 5 2021 ADESIONE ALLA INIZIATIVA “COMUNI AMICI DELLE API”.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 4 2021 OPERE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RISONANZA 1,5 TESLA E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLEMENTARI, LOTTO II, PIANO 4S – P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE – SIENA – APPROVAZIONE DELLA DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL DPR 380/2001 PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.5 COMUNICAZIONI 189 2021 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.6 APPROVAZIONE VERBALE 2021 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (29/07/2021 - 16/09/2021 – 30/09/2021).7 INTERROGAZIONE 12ex183 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PIANO DI DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI SIENA.8 INTERROGAZIONE 13ex184 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DELL'UBICAZIONE DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE IN PARTICOLARE QUELLA SITA IN VIALE BRACCI ALTEZZA VIA PETRI.9 INTERROGAZIONE 14 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PORTE MONUMENTALI DELLA CITTA'.10 INTERROGAZIONE 15 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO “SPORT E PERIFERIE 2020” DEL DIPARTIMENTO DELLO SPORT PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SCUOLA RENZO CORSI.11 INTERROGAZIONE 16 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA BARBARA MAGI SULLA GESTIONE DELLA ANALISI DEI TAMPONI PER LA DIAGNOSTICA COVID.12 INTERROGAZIONE 17 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SUL CAMPO SCUOLA E SULLA RIAPERTURA DEGLI SPOGLIATOI.13 INTERROGAZIONE 18 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA NECESSITA' DI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL RUFFOLO.14 INTERROGAZIONE 19 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI PARTICOLARE DEGRADO IN CUI VERSA IL PARCO UNITA' D'ITALIA IN PESCAIA.15 INTERROGAZIONE 24 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SANTA MARIA DELLA SCALA.16 INTERROGAZIONE 22 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA SICUREZZA PEDONALE/STRADALE IN VIALE G. MAMELI.17 INTERROGAZIONE 25 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULLA INIZIATIVA SPERIMENTALE COMUNALE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE.18 INTERROGAZIONE 29 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLO STATO DELLE SCULTURE E DELLE STRUTTURE DELL'EX TIRO A SEGNO AL PARCO UNITA' D'ITALIA.19 MOZIONE 2ex139 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO IN SIENA IDEALE DAVIDE CIACCI SU ADF S.P.A..20 MOZIONE 21 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI CONTRO I TOTALITARISMI.21 MOZIONE 26 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CONTRO OGNI FORMA DI ESASPERAZIONE ED ESTREMISMO VIOLENTO ED ORGANIZZATO.