Campostaggia, lavori di manutenzione programmata tra giovedì e venerdì

Dalle 17 di giovedì 4 alle 2 di venerdì 5 all’ospedale di Campostaggia è programmata una sospensione nell’erogazione dell’acqua corrente per un importante intervento di manutenzione, che coinvolgerà i piani 0 e 1 del presidio ospedaliero. Saranno regolarmente garantite tutte le normali attività di ricovero e di pronto soccorso.Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, le visite programmate fino alle 17 non subiranno alcuna variazione; gli utenti con prenotazioni dopo tale orario sono già stati contattati per lo spostamento e per concordare un nuovo appuntamento.