Il professor Michele Maio ospite a ''Unomattina'' per parlare di immunoncologia

Giovedì 4 novembre nell’ambito dell’iniziativa “I giorni della ricerca della Fondazione AIRC”



Si parlerà di immunoterapia del cancro a "Unomattina", programma di Rai 1, con il professor Michele Maio, direttore Centro di Immunoncologia dell’Aou Senese.



Nell’ambito delle iniziative dedicate ai “Giorni della Ricerca contro il cancro” della Fondazione AIRC, il prossimo 4 novembre, alle ore 8.37, il professor Maio sarà in diretta per fare il punto sulla quarta opzione di cura contro i tumori, insieme a chirurgia, chemioterapia e radioterapia, illustrando i meccanismi di azione dei farmaci immunoterapici che attivano le difese del sistema immunitario indirizzandole contro il tumore.



Il professor Maio parlerà anche della nuova frontiera dell’immunoncologia e cioè l’immunoterapia di precisione che riguarda «la possibilità – spiega il professor Maio - di poter selezionare il trattamento migliore per ciascun paziente in base alle peculiarità biologiche, immunologiche e molecolari della sua malattia. Un aspetto molto importante considerando che, ad oggi, circa il 50% dei pazienti si dimostra resistente ai trattamenti».



Si parlerà anche della ricerca, sia clinica che di laboratorio, e dell’importanza della formazione in questo settore. «Grazie ad AIRC – conclude il professor Maio – abbiamo ricevuto importanti finanziamenti che ci hanno permesso di potenziare la ricerca e la formazione. Ne è un esempio il progetto AIRC 5x1000 che coinvolge 5 importanti gruppi di ricerca italiani e che ci ha permesso di investire sui giovani ricercatori impegnati nelle nuove strategie di immunoncologia».