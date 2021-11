La dottoressa Barbara Paolini ospite ad ''Elisir'' per parlare delle proprietà del carciofo

Lunedì 8 novembre, ore 10:30-12, Rai 3



La dottoressa Barbara Paolini, direttore UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica, sarà ospite della puntata di “Elisir” in programma su Rai 3 dalle ore 10:30 alle 12 di lunedì 8 novembre. Il focus dell’intervento della dottoressa Paolini sarà in particolare sulle proprietà del carciofo.



«Il carciofo – spiega il medico dietologo dell’Aou Senese - è riconosciuto per il suo valore nutritivo e le proprietà terapeutiche, dovute alla presenza di componenti bioattivi come polifenoli, inulina, vitamine e minerali. Secondo il dipartimento dell’Agricoltura Americano i carciofi sono al 7° posto per contenuto di antiossidanti, su 1.000 tipi di cibi vegetali. Il contenuto di fibra alimentare, sia idrosolubile che non idrosolubile, è molto elevato, per cui vengono utilizzati anche per regolare il transito intestinale e prevenire la stipsi. Nella puntata di Elisir – conclude la dottoressa Paolini – sottolineeremo infine le caratteristiche benefiche e terapeutiche del carciofo, che vanno dalle proprietà ipolipemizzanti, diuretiche, anticancerogene, antiossidanti, antimicotiche e antibatteriche, all’azione ipoglicemizzante su soggetti diabetici di tipo 2, all’attività coleretica di un estratto di foglie di carciofo, con un significativo aumento del flusso biliare».