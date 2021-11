Richiamo per vaccinati con Janssen della Johnson & Johnson: prenotabile sul portale regionale per qualsiasi età

Tutte le persone che, indipendentemente dall’età, si sono vaccinati da almeno 6 mesi (180 giorni) con un’unica dose di vaccino Janssen della Johnson & Johnson, potranno prenotare la dose aggiuntiva, il cosiddetto richiamo di rafforzamento (booster), anche sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it , a partire dalle ore 12 di oggi, venerdì, 12 novembre: prima era possibile solo per gli over 60.Come da indicazioni ministeriali, anche in Toscana, dunque, coloro che a suo tempo hanno provveduto a vaccinarsi con il Janssen monodose, completando il ciclo vaccinale con una sola inoculazione, possono accedere alla dose aggiuntiva con Pfizer o Moderna tramite due modalità: recarsi presso gli hub di riferimento territoriale senza prenotazione, ad accesso libero, oppure prenotare l’appuntamento sul portale regionale.Intanto, alle ore 11.30 di oggi, sono state effettuale in Toscana 6.059.841 vaccinazioni totali, di cui 3.037.089 con prime dosi e 2.739.436 con ciclo completo, come riportato sul portale regionale che monitora in tempo reale l’andamento della campagna vaccinale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it/