Sabato il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est a Siena

In programma l’iniziativa dei Rotary per la piantumazione al parco Anna Frank

Torna il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est. L’appuntamento è per domani mattina, sabato 13, dalle 9 alle 13 a Siena in via Fausto Coppi, negli spazi adiacenti il parco Anna Frank nei pressi degli impianti sportivi dell’Acquacalda. Occasione, l’iniziativa promossa dai Rotary Club Valdelsa, Alta Valdelsa e Montaperti, con il contributo della Rotary Foundation, per la piantumazione di alberi, arbusti, cespugli e piante erbacee autoctone nel parco Anna Frank, con una cerimonia in programma alle 10.30.È previsto l’accesso diretto al camper vaccinale, quindi senza bisogno di prenotazione sul portale regionale, per la somministrazione della prima e seconda dose del vaccino anti-Covid.