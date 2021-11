Al Lef la dottoressa Stefania Andreoli per parlare di adolescenti oltre la pandemia

Sabato 13 novembre la nota psicoterapeuta esperta di problematiche adolescenziali

Sabato 13 novembre, al Festival pedagogico Lef di Poggibonsi, sarà ospite la dottoressa Stefania Andreoli, psicoterapeuta esperta di problematiche adolescenziali che dialogherà con il dottor Matteo Ceccherini nell’incontro “A riveder le stelle: adolescenti oltre la pandemia”.Visto il grande interesse suscitato dall’iniziativa, l’incontro, inizialmente previsto nella sala Set del Teatro Politeama, si terrà invece nella più ampia sala La Ginestra, in via Trento 84 a Poggibonsi, alle ore 17.30.Stefania Andreoli è tra le più note e influenti psicoterapeute italiane dell’età evolutiva.Psicologa e psicoterapeuta formata nella scuola di Psicoterapia Psicanalitica “Il Ruolo Terapeutico” di Milano fondata da Sergio Erba e con un Master di II livello in Cura e Tutela dei Minori, lavora da sempre con gli adolescenti, le famiglie e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica. Consulente tra gli altri per The Walt Disney&Co., Mondadori, Fabbri, Giunti e De Agostini, è membro della Commissione IAP (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria) dove si occupa di immagine della donna in pubblicità e tutela dei minori. Scrive per Il Corriere della Sera e la27esimaora.Considerata “tra le più importanti psicoterapeute dell’adolescenza italiane”, i suoi interventi sono ospitati in numerosi convegni e dalle maggiori testate giornalistiche, radio e tv nazionali; sua è la progettazione di “RispettaMI”, che ha aperto ad una interlocuzione con il Ministero dell’Interno in materia di politiche di contrasto alla violenza di genere. Ambassador dal 2017 della campagna “InDifesa” di Terre des Hommes in favore della condizione delle bambine nel mondo, è anche stata il primo volto Disney della promozione alla lettura nell’infanzia “La magia in un libro”. Ha scritto Mamma, ho l’ansia (2016 Bur-Rizzoli), tradotto anche all’estero, cui è seguito Papà, fatti sentire (2018 Bur-Rizzoli). Per Fabbri Editori ha curato la collana “Una fiaba per ogni emozione” (2018-2019), per Giunti Editore le sei uscite degli Emozionari (2019). Da gennaio 2019 parla ai genitori dai microfoni di Radio Deejay insieme ad Alessandro Cattelan. Da gennaio 2020 è Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Milano. Il suo ultimo libro per Rizzoli intitolato Mio figlio è Normale? è uscito a maggio 2020 ed è subito diventato bestseller. A settembre dello stesso anno ha pubblicato la collana per bambini edita da Fabbri Editori “Impariamo a sbagliare”, che ha suscitato l’interesse degli editori su scala mondiale ed è stata tradotta anche all’estero.L’incontro è gratuito ed è consigliata la prenotazione scrivendo a cultura@comune.poggibonsi.si.it entro le ore 14.00 di venerdì 12 novembre. Per accedere è necessario il green pass.Il Festival pedagogico LEF è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il contributo di Crédit Agricole Italia e il sostegno di Sezione Soci Coop Poggibonsi. Coinvolte anche numerose associazioni legate al territorio: Associazione Timbre, Ass. Music Pool/Jazz Cocktail, Ass. La Scintilla, i cui spettacoli delle storiche rassegne come Teatro a Merenda, Sipario Aperto e Jazz Cocktail si vanno a intersecare con il programma di Lef, e Associazione Mixed Media, Ass. Pratika. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Extempora, TvedoTv, Valdelsasette, Comprensivo 1 e Comprensivo 2 e IIS Roncalli di Poggibonsi. Il programma del festival si intreccia con quello del cartellone “Clic! Cose che accadono a teatro- Discipline(s)” calendario con il contributo Mic che presenta teatro, musica e danza di segno contemporaneo.Per informazioni sul festival Lef: www.politeama.info Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info - Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it , Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it