Elevata richiesta per le nuove norme scolastiche, l’Asl Toscana sud est allestisce secondo punto tamponi a Siena

L’Azienda Usl Toscana sud est si è uniformata immediatamente alle nuove normative sulla scuola emanate nei giorni scorsi e questo ha portato a un forte aumento della richiesta di tamponi, che ha prodotto un afflusso numeroso al drive through nel piazzale del palasport Mens Sana a Siena.L’Asl ha raddoppiato gli appuntamenti disponibili al drive through e poi si è subito attivata, in collaborazione con il Comune di Siena, alla ricerca di una soluzione aggiuntiva per aumentare l’offerta di tamponi, individuando l’area in via Tolomei 7 esterna agli uffici decentrati del Comune. Qui si potranno quanto prima effettuare i tamponi accedendo a piedi alla postazione allestita dall’Asl Toscana sud est. Appena possibile sarà data comunicazione dell’apertura della nuova postazione.