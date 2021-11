Trasporti Sociali sul territorio della SdS Senese: bando per il Terzo settore

Garantire il trasporto sociale gratuito ai cittadini fragili del territorio è un’importante funzione svolta dalla Società della Salute Senese che, a tale scopo, ha emesso un avviso pubblico rivolto al terzo settore.Gli enti del terzo settore che intendono partecipare alla co-progettazione del trasporto sociale devono avere alcuni requisiti qualificanti per garantire gli standard del servizio, ossia due anni di iscrizione nei registri di competenza, due anni di esperienza nel settore, due sedi operative sul territorio SdS e due pulmini attrezzati per disabili.Gli interventi da realizzare in co-progettazione fanno parte del Progetto di Trasporto Sociale per consentire alle persone fragili la frequenza ai Centri Diurni o per rispondere a problemi di mobilità occasionali. Ai cittadini, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, non è richiesto nessun pagamento.I soggetti interessati possono presentare domanda fino al 30 novembre 2021, tramite pec da inviare a sds.senese@pec.it , secondo i criteri e le modalità previste nel bando pubblicato sul sito www.sds-senese.it . Per info scrivere a info@sdssenese.it specificando nell’oggetto “Quesito manifestazione di interesse Trasporto sociale”.