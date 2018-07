Alle Terme Antica Querciolaia l'omaggio a Paolo Villaggio con il primo ''Fantozzi''

L’appuntamento con il cinema sotto le stelle e le degustazioni del Consorzio Agrario è per giovedì 12 luglio

A un anno dalla sua scomparsa le Terme Antica Querciolaia dedicano la serata di giovedì 12 luglio di 'Al cinema con gusto alle Terme' a Paolo Villaggio, portando sullo schermo del parco termale senese il primo 'Fantozzi'. Tra gli ingredienti della serata gli assaggi golosi offerti a bordo piscina e la possibilità di assistere, direttamente immersi nelle piscine termali, alla proiezione sotto le stelle della prima pellicola firmata nel 1975 da Luciano Salce e dedicata alle avventure del ragioniere Ugo Fantozzi.Cibo, risate e relax. L’arena dei sapori si aprirà alle ore 19.30 con gli assaggi golosi selezionati dal Consorzio Agrario di Siena, che per rinfrescare le calde serate estive proporrà i grandi classici della cucina toscana. Dalla panzanella alla pappa al pomodoro fino alle bruschette e ai crostini. Non mancheranno i formaggi e i salumi dop e igp accompagnati dalle birre artigianali e da un buon calice di vino. Dopo le degustazioni la serata proseguirà con la proiezione del film con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro e Gigi Reder, da godere in completo relax immersi nelle piscine di acqua termale.Info e prenotazioni. "Al cinema con gusto alle Terme" è un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena e Mcm Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 25 euro (bagno turco, assaggi a bordo vasca, film e bagno notturno). In caso di maltempo la serata si svolgerà ugualmente negli spazi interni alla struttura.Tutti i film della stagione. La programmazione cinematografica proseguirà giovedì 26 luglio con ‘Lasciati andare‘. Ad agosto e settembre appuntamento con ‘Lion - La strada verso casa’ (giovedì 9 agosto), ‘I laureati’ (giovedì 23 agosto) e ‘Samba’ (giovedì 6 settembre). La stagione cinematografica andrà in scena anche in autunno: venerdì 12 ottobre con ‘Giù al Nord’ e venerdì 16 novembre con ‘Tutta colpa di Freud’.Le Terme Antica Querciolaia. Le terme sono aperte tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle ore 9 alle ore 19 e la domenica fino alle ore 20. Il sabato è possibile trascorrere un’intera giornata coccolati dai vapori termali, fino all’una di notte. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” e il Profilo Twitter @termeaq.