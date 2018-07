Sanità, libera professione: fasce orarie più ampie per le prenotazioni telefoniche

Da lunedì 16 luglio novità per le zone Amiata, Valdelsa e Valdichiana senese

A partire da lunedì 16 luglio saranno ampliate le fasce orarie per le prenotazioni telefoniche delle prestazioni in libera professione nelle zone Amiata, Valdelsa e Valdichiana senese.In particolare, per l’Amiata senese i cittadini dovranno fare riferimento al nuovo numero 0577 767638 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20, con un prolungamento di quattro ore rispetto alla fascia oraria attuale (17-19).Per la Zona Valdelsa il numero dedicato alle prenotazioni in libera professione sarà lo 0577 994911 attivo con orario continuato dalle 10.30 fino alle 20.00; infine, per la Valdichiana senese le prenotazioni telefoniche allo 0578 713600 partiranno un’ora prima nella fascia mattutina dal lunedì al venerdì (dalle 10.30 anziché dalle 11.30).Tutte le informazioni sulla Libera professione USL Toscana sud est sono nel sito www.uslsudest.toscana.it